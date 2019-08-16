https://static.news.ru/photo/cb213ab2-c020-11e9-972e-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: АГН «Москва»

Пилот самолёта «Аэробус А-321», утром в четверг совершившего аварийную посадку на кукурузное поле неподалёку от подмосковного аэродрома в Жуковском, в эфире Первого канала признался, что является болельщиком московского «Спартака».

Я люблю футбол, с детства — болельщик «Спартака». Помню, в высшей лиге было 16 команд — «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Минск, «Металлист», «Спартак»... А вот «Урала» на тот момент не было, — сказал Дамир Юсупов в телеинтервью.

Экипаж самолёта «Аэробус А-321» авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, был вынужден совершить жёсткую посадку на кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы после столкновения со стаей чаек при взлёте. На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа во главе с Дамиром Юсуповым.

Руководство футбольного клуба «Урал», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), приняло решение предоставить пилоту, не допустившему катастрофу, которая могла повлечь за собой гибель сотен людей, бессрочный абонемент на домашние игры команды в чемпионате страны.

Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал». С большим удовольствием принимаю этот абонемент и обязательно им воспользуюсь. Я давно не посещал матчи премьер-лиги в связи с характером моей работы. Но сейчас мне очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал», — сказал Юсупов в эфире Первого канала.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что за майку с изображением Путина получил «люлей», ранее писал News.ru.