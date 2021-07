«Петушиный пенальти»: болельщики считают Англию недостойной финала Евро

Определились оба финалисты чемпионата Европы — 2020. Но каким образом! Если первый полуфинальный матч был скучным, ничем не отложился в кромке мозга кроме серии пенальти, то встреча между Англией и Данией (2:1) — вселенская несправедливость. И такое мнение болельщиков понять можно: команда Гарета Саутгейта прошла на домашнем турнире в финал не без помощи судейства. Но обо всём по порядку.

Для «викингов» этот турнир стал настоящей борьбой — с собой и со всем миром. Команда потеряла одного из лидеров Кристиана Эриксена, но при этом не просто вышла из группы B, где находилась Россия, но и дошла до полуфинала.

Неудивительно, что по всему миру большая поддержка была именно у датчан.

На 30-й минуте Дания вышла вперёд. Части фанатов хотелось на этом моменте и закончить игру, но, увы и ах. Спустя девять минут команде Каспера Хьюлманда пришлось начинать всё сначала после автогола.

Автогол — топовый бомбардир, интересно будет наблюдать за трансферным рынком, — пошутил один из пользователей.

То есть оба мяча в первом тайме забила Дания, — уточняет второй.

По итогам первого тайма хотелось запастись успокоительным. А кто-то из болельщиков и вовсе назвал эту игру «библейской картиной».

А вот дальше началось самое интересное. Причём уже в дополнительное время, основное-то так и завершилось ничейным результатом. На 102-й минуте матча арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершён фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку. Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правил в борьбе с соперником, их действия не были причиной падения этого игрока.

Вот что думают об этом моменте болельщики.

Не гоните на судью, ему сложно бегать в такой обуви, — написал один из пользователей, добавив фотографию ботинок, в которых выступают клоуны.

Петушиный пенальти, конечно, — отметил другой пользователь.

Домашнее судейство. Возник момент, кто будет против, помогут фаворитам. Мерзкий пенальти и Стерлинг. Стерлинг даже приземлялся, смотрите как: на ручки, мягонько, уже зная и планируя своё падение. Тьфу, — объяснил ещё один футбольный болельщик.

Судьи тащат хозяев турнира, никогда такого не было — и вот опять, — отметил пользователь Twitter.

Тем временем в VAR-комнате, — пошутил пользователь, добавив фотографию королевы Елизаветы.

Естественно, больше всего досталось игроку, в котором явно умер хороший актёр.

Стерлинг, когда кто-то хлопает его по плечу, — написал болельщик, подкрепив реплику видео.

«Поздравляем Рахима Стерлинга, победителя 2021 года в категории „Лучшее погружение“», — пошутил ещё один пользователь, подкрепив высказывание фотографией статуэтки «Оскара».

Лучший британский игрок матча, — подвёл итоги иностранный пользователь.

Ему припомнили матч «Манчестер Сити».

Даже международный арбитр признал, что пенальти на самом деле не было.

Да. Он [Стерлинг] был тронут, но этого было недостаточно для пенальти, — отметил судья.

Теперь фанаты ополчатся на англичан ещё больше. В финале поддержка будет на стороне Италии.

Что-то мне всё это напоминает Евро-2016, когда хозяйку — Францию — очевидно тащили в финал. Но тогда справедливость в лице Португалии восторжествовала. Будем надеяться, что если Англия-таки выйдет в финал, Италия не подведёт, — написал фанат.

Давайте, может, сразу бритов чемпионами сделаем? С таким судейством. Чего ещё итальянцев-то мучить такой игрой, — предложил пользователь.

Я понимаю, что всё не так работает, но сборная Дании, которая буквально грызлась за каждую победу, которая пережила такой ад в самом начале Евро, так боролась изо всех сил, и Англия правда сейчас так отвратительно и ужасно выходит в финал с ТАКОЙ игрой? Да, в этом матче с Данией, признаю, Англия играет в целом хорошо, но если брать весь турнир и даже этот позорный пенальти в сегодняшнем матче... Извините, но мне противно, потому что такая сборная не заслуживает финала, — подвёл итоги пользователь.