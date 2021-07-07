«Петушиный пенальти»: болельщики считают Англию недостойной финала Евро

Определились оба финалисты чемпионата Европы — 2020. Но каким образом! Если первый полуфинальный матч был скучным, ничем не отложился в кромке мозга кроме серии пенальти, то встреча между Англией и Данией (2:1) — вселенская несправедливость. И такое мнение болельщиков понять можно: команда Гарета Саутгейта прошла на домашнем турнире в финал не без помощи судейства. Но обо всём по порядку.
Для «викингов» этот турнир стал настоящей борьбой — с собой и со всем миром. Команда потеряла одного из лидеров Кристиана Эриксена, но при этом не просто вышла из группы B, где находилась Россия, но и дошла до полуфинала.
Неудивительно, что по всему миру большая поддержка была именно у датчан.
А вот дальше началось самое интересное. Причём уже в дополнительное время, основное-то так и завершилось ничейным результатом. На 102-й минуте матча арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершён фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку. Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правил в борьбе с соперником, их действия не были причиной падения этого игрока.
Вот что думают об этом моменте болельщики.
Не гоните на судью, ему сложно бегать в такой обуви, — написал один из пользователей, добавив фотографию ботинок, в которых выступают клоуны.
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Домашнее судейство. Возник момент, кто будет против, помогут фаворитам. Мерзкий пенальти и Стерлинг. Стерлинг даже приземлялся, смотрите как: на ручки, мягонько, уже зная и планируя своё падение. Тьфу, — объяснил ещё один футбольный болельщик.
— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) July 7, 2021
Теперь фанаты ополчатся на англичан ещё больше. В финале поддержка будет на стороне Италии.
Что-то мне всё это напоминает Евро-2016, когда хозяйку — Францию — очевидно тащили в финал. Но тогда справедливость в лице Португалии восторжествовала. Будем надеяться, что если Англия-таки выйдет в финал, Италия не подведёт, — написал фанат.
Я понимаю, что всё не так работает, но сборная Дании, которая буквально грызлась за каждую победу, которая пережила такой ад в самом начале Евро, так боролась изо всех сил, и Англия правда сейчас так отвратительно и ужасно выходит в финал с ТАКОЙ игрой? Да, в этом матче с Данией, признаю, Англия играет в целом хорошо, но если брать весь турнир и даже этот позорный пенальти в сегодняшнем матче... Извините, но мне противно, потому что такая сборная не заслуживает финала, — подвёл итоги пользователь.