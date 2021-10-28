Павлюченко жёстко «наехал» на Губерниева

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает издание Hola.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает издание Hola. Джорджина Родригес, девушка 36-летнего футболиста, находится на 12-й недели беременности. Это будет...