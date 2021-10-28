Павлюченко жёстко «наехал» на Губерниева

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко раскритиковал спортивного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева. Интервью Павлюченко было опубликовано на YouTube-канале «Ответь по-братски».
Футболист считает неправильным, что Губерниев «лезет в футбол», хотя всю жизнь комментировал лыжный спорт.
Почему футболисты не лезут в другие виды спорта и не обсуждают их? Со многими высказываниями Губерниева я не соглашусь. Человек видел футбол с вертолёта. Зачем подкалывать того же Черчесова? — сказал Павлюченко и добавил, что не подаст Губерниеву руки.
Он также заявил, что согласен с Ольгой Бузовой, которая считает Губениева дном, а не человеком.
21 октября Губерниев жёстко отреагировал на слова украинского комментатора о России.