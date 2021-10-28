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Футбол

Павлюченко жёстко «наехал» на Губерниева

18:03, 28 октября 2021
Павлюченко жёстко «наехал» на Губерниева Роман Павлюченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко раскритиковал спортивного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева. Интервью Павлюченко было опубликовано на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Футболист считает неправильным, что Губерниев «лезет в футбол», хотя всю жизнь комментировал лыжный спорт.

Почему футболисты не лезут в другие виды спорта и не обсуждают их? Со многими высказываниями Губерниева я не соглашусь. Человек видел футбол с вертолёта. Зачем подкалывать того же Черчесова? — сказал Павлюченко и добавил, что не подаст Губерниеву руки.

Он также заявил, что согласен с Ольгой Бузовой, которая считает Губениева дном, а не человеком.

21 октября Губерниев жёстко отреагировал на слова украинского комментатора о России.

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