Пауло Дибала стал лучшим футболистом чемпионата Италии

https://static.news.ru/photo/bdab8206-d673-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Пауло Дибала Фото: Xinhua/Global Look Press

26-летний аргентинский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала стал самым ценным игроком чемпионата Италии по футболу сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба серии А.

В этом сезоне футболист забил 11 мячей, а также отдал 11 результативных передач. Он сыграл в 33 матчах.

Лучшим вратарём стал Войцех Щесны из «Ювентуса», лучшим защитником — Стефан де Врей из «Ювентуса», Алехандро Гомес из «Аталанты» признан лучшим полузащитником, лучшим нападающим стал Чиро Иммобиле из «Лацио», а лучшим молодым игроком был признан 20-летний Деян Кулусевски из «Пармы».

Это был аномальный сезон со сжатой концовкой, но эти игроки сумели продемонстрировать свой талант во всех сыгранных матчах и украсить их своим великолепным выступлением, — заявил исполнительный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво.

NEWS.ru писал, что 74-летний тренер Фабио Капелло может стать послом футбольного клуба «Милан». 3 августа специалист провёл около двух часов в офисе клуба. По данным итальянских журналистов, предварительные переговоры с тренером уже состоялись.