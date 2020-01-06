Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле, — цитирует Новикова пресс-служба московского клуба.