Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход в команду защитника Дмитрия Скопинцева.
Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле, — цитирует Новикова пресс-служба московского клуба.
Ранее московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым, писал NEWS.ru.
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