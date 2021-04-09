Непривитых от COVID-19 болельщиков не пустят на матчи Евро-2020

https://static.news.ru/photo/c0619d9a-9acd-11eb-bb35-96000091f725_660.jpg Фото: Revierfoto/Global Look Press

Прохождение вакцинации от коронавируса может стать обязательным не только для футболистов, которые будут участвовать в чемпионате Евро-2020, но и для всех болельщиков.

Согласно данным ресурса Corriere dello Sport , подобное правило могут включить в медицинский протокол для проведения турнира, который в настоящее время разрабатывается Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи в рамках Евро-2020 будут проводиться в 12 городах мира. При этом в четырёх из них — Бильбао, Дублине, Мюнхене и Риме — они могут состояться при пустых стадионах. Местные власти пока не гарантировали безопасность болельщиков в связи с эпидситуацией. Окончательно вопрос о присутствии зрителей решится к 19 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что участие Дублина в Евро-2020 находится под вопросом. По данным инсайдеров, ирландскую столицу могут с большой долей вероятности исключить из перечня мест проведения первенства из-за проблем с присутствием зрителей на стадионе.