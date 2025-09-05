Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:19

Названы четыре футболиста, которые выйдут на поле в матче с Катаром

Батраков, Головин и Кисляк с Миранчуком выйдут на поле в матче с Катаром

Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболисты Алексей Батраков, Александр Головин, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на игре с Катаром, сообщает «Чемпионат». Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, подводя итоги товарищеского матча против национальной команды Иордании, назвал имена игроков.

С первых минут на поле появятся Батраков, Головин, Кисляк и Миранчук. Карпин отметил, что это довольно простое решение, объяснив, что Головин займет позицию левого полузащитника, а Батраков будет играть «восьмерку».

Напомним, что предыдущая встреча сборной РФ с Иорданией, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась ничьей — 0:0. Главным арбитром этого матча был Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году сборная России также планирует сыграть товарищеские встречи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. В настоящее время российская национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал работу Карпина в «Динамо». По его словам, лимит доверия к тренеру не исчерпан, а заслуженный мастер спорта России должен продолжать деятельность, несмотря на старт сезона.

