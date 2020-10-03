Московский «Спартак» отказался отпускать Бакаева в Европу

https://static.news.ru/photo/ea237d74-064e-11eb-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Зелимхан Бакаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство московского «Спартака» отказало итальянскому «Торино» в аренде 24-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева. «Красно-белые» не согласились отпускать игрока в Европу, так как рассчитывают на него в течение идущего сезона.

Контракт «Спартака» с Бакаевым действует до лета 2022 года. Ранее в СМИ появились сведения, согласно которым футболистом интересовались столичное «Динамо» и греческий АЕК, главным тренером которого является возглавлявший «красно-белых» Массимо Каррера. Греки не стали продолжать переговоры по Бакаеву из-за высокой зарплаты футболиста, передаёт «Чемпионат».

Полузащитник воспитывался в футбольной академии «Спартака». За основную команду он начал играть с 2018 года, когда перешёл в стан «красно-белых» из тульского «Арсенала».

Как ранее писал NEWS.ru, 26-летний полузащитник сборной России по футболу и вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.