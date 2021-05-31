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Футбол

«Мне есть куда тратить деньги»: Широков о ставке на матч России и Бельгии

16:46, 31 мая 2021
Фото: David Klein via imago-images.de/Global Look Press

Один из ключевых футболистов сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил повреждение в матче финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Таким образом, он не сможет помочь национальной команде на чемпионате Европы во встрече против российского коллектива. Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Широков высказался относительно травмы атакующего полузащитника.

Он один играет в сборной, я не пойму? Помимо Де Брёйне ещё есть ряд игроков, которые могут принести серьёзные проблемы для команды, — сказал Широков в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес найдёт достойную замену атакующему полузащитнику. Сам Широков не знает, кто одержит победу.

Пока матч не начался, у меня абсолютно позитивное настроение. Хотелось бы на Россию поставить. Это будет первая игра, никто не знает, как команды подойдут. Но ставить на сборную не хочу, мне есть куда тратить деньги, — добавил он.

На Евро-2020 команда Станислава Черчесова сыграет в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как в Грузии отнеслись к его решению играть за национальную команду России.

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