Миранчук может выйти на поле в матче «Аталанты» с «Интером»

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«Аталанта» представила список из 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 7-го тура Серии A против «Интера». Так, в списке значится российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча «Аталанты» с «Интером» состоится 8 ноября в Бергамо. Игра начнётся в 17:00 мск.

Трансфер Миранчука в «Аталанту» произошёл в сентябре. Футболист оставался в запасе четыре последних матча.

Ранее NEWS.ru писал, что тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1. Со стороны хозяев отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В то же время у гостей мяч забил Данил Степанов (62).