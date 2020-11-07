Миранчук может выйти на поле в матче «Аталанты» с «Интером»

«Аталанта» представила список из 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 7-го тура Серии A против «Интера». Так, в списке значится российский полузащитник Алексей Миранчук.
Встреча «Аталанты» с «Интером» состоится 8 ноября в Бергамо. Игра начнётся в 17:00 мск.
Трансфер Миранчука в «Аталанту» произошёл в сентябре. Футболист оставался в запасе четыре последних матча.
Questi i 23 nerazzurri convocati per— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC)
#AtalantaInter!
Here's our squad list for tomorrow's game!
#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/bvfypFgKl1 November 7, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1. Со стороны хозяев отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В то же время у гостей мяч забил Данил Степанов (62).