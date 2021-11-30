Месси признан лучшим форвардом мира по версии ESPN

Американский телеканал ESPN назвал футболиста французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим нападающим 2021 года. В тройку также попали Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и партнёр аргентинца по парижскому клубу Килиан Мбаппе.
В ESPN
Помимо Месси, Роналду и Мбаппе, в десятку лучших нападающих года по версии ESPN попали Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Сон Хын Мин («Тоттенхэма»), Мемфис Депай («Лион» и «Барселона»), Кай Хаверц («Челси»), Душан Тадич («Аякс») и Жерар Морено («Вильярреал»).
При этом ESPN решили разделить такие понятия, как форвард (forward) и нападающий штрафной (striker). Во второй номинации первое место
29 ноября Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». В голосовании аргентинский футболист опередил Левандовски, полузащитников «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте, форварда «Реала» Карима Бензема и других. Он поблагодарил бывших партнёров по каталонской «Барселоне» и обратился к родным и близким, выразив им благодарность за то, что заставляют его совершенствоваться каждый день.
Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и в статусе свободного агента подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». За новую команду он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал три передачи.