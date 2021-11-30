Месси признан лучшим форвардом мира по версии ESPN

Американский телеканал ESPN назвал футболиста французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим нападающим 2021 года. В тройку также попали Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и партнёр аргентинца по парижскому клубу Килиан Мбаппе.

В ESPN отметили , что после перехода в «Пари Сен-Жермен» Месси не набрал оптимальных кондиций, зато очень ярко провёл первую половину года. В частности, были отмечены успешные выступления за бывшую команду спортсмена — «Барселону» и национальную сборную Аргентины, с которой Лионель выиграл Кубок Америки.

Помимо Месси, Роналду и Мбаппе, в десятку лучших нападающих года по версии ESPN попали Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Сон Хын Мин («Тоттенхэма»), Мемфис Депай («Лион» и «Барселона»), Кай Хаверц («Челси»), Душан Тадич («Аякс») и Жерар Морено («Вильярреал»).

При этом ESPN решили разделить такие понятия, как форвард (forward) и нападающий штрафной (striker). Во второй номинации первое место занял футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

29 ноября Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». В голосовании аргентинский футболист опередил Левандовски, полузащитников «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте, форварда «Реала» Карима Бензема и других. Он поблагодарил бывших партнёров по каталонской «Барселоне» и обратился к родным и близким, выразив им благодарность за то, что заставляют его совершенствоваться каждый день.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и в статусе свободного агента подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». За новую команду он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал три передачи.