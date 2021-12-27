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Мбаппе получил приз лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

21:43, 27 декабря 2021
Мбаппе получил приз лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards Килиан Мбаппе Фото: Gao Jingtonglian/XinHua/Global Look press
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Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил приз «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в понедельник, 27 декабря, в Дубае. Лучшим клубом года стал лондонский «Челси», а специальную награду «Лучший бомбардир всех времён» получил португалец Криштиану Роналду. Мбаппе опередил в голосовании Лионеля Месси, Мохамеда Салаха, Роберта Левандовски и Карима Бензему, говорится в официальном Twitter-канале премии.

Поздравляем Килиана Мбаппе с получением награды Globe Soccer 2021 в номинации «Лучший игрок года», — отмечается в сообщении.

Победители других номинаций:

«Лучшая сборная» — победитель Евро-2020 национальная команда Италии;
«Лучший тренер» — Роберто Манчини (Италия);
«Приз за карьеру в футболе» — Роналдиньо;
«Лучший защитник» — Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»);
«Лучший вратарь» — Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);
«Лучший игрок года среди женщин» — Алексия Путельяс («Барселона»);
«Лучший женский клуб» — «Барселона»;
«Лучший агент» — Федерико Пасторелло;
«Лучший спортивный директор» — Чики Бегиристайн («Манчестер Сити»).

Globe Soccer Awards — ежегодная премия, учреждённая Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.

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