Мбаппе получил приз лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

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Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Для этого подопечным Валерия Карпина нужно будет дома обыграть команды Польши и победителя матча Швеция — Чехия, слова экс-форварда приводит «Спорт-Экспресс».

Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира....