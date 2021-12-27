Мбаппе получил приз лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил приз «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в понедельник, 27 декабря, в Дубае. Лучшим клубом года стал лондонский «Челси», а специальную награду «Лучший бомбардир всех времён» получил португалец Криштиану Роналду. Мбаппе опередил в голосовании Лионеля Месси, Мохамеда Салаха, Роберта Левандовски и Карима Бензему, говорится в официальном Twitter-канале премии.
Поздравляем Килиана Мбаппе с получением награды Globe Soccer 2021 в номинации «Лучший игрок года», — отмечается в сообщении.