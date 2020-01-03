https://static.news.ru/photo/8144fda2-2ed9-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Мауро Каморанези Фото: German Trevino/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези возглавил словенский футбольный клуб «Табор».

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до июня 2021 года. Первым помощником Каморанези будет Альмир Сулейманович, сообщает пресс-служба «Табора».

| Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe. 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika.



Dobrodošel Mauro! #welcomeMAURO #PodpiramoNašLokalniKlub pic.twitter.com/w8Dvco50Lk — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 3, 2020

«Табор» занимает восьмое место из десяти в чемпионате Словении, набрав 19 очков в 20 матчах.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком красно-чёрных, подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон, писал NEWS.ru.