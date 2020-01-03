Мауро Каморанези Мауро Каморанези Фото: German Trevino/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези возглавил словенский футбольный клуб «Табор».

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до июня 2021 года. Первым помощником Каморанези будет Альмир Сулейманович, сообщает пресс-служба «Табора».

«Табор» занимает восьмое место из десяти в чемпионате Словении, набрав 19 очков в 20 матчах.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком красно-чёрных, подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон, писал NEWS.ru.

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