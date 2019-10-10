https://static.news.ru/photo/f75d9434-eb47-11e9-8f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский стадион «Лужники» возглавил рейтинг самых вместительных футбольных арен среди стран СНГ, на которых проходят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей. На втором месте стадион «Олимпийский» в Киеве (70 тысяч), на третьем — Олимпийский стадион в Баку (69 тысяч). Далее идёт «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (68 тысяч) и стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч).

В первую десятку по вместимости среди стадионов государств СНГ и ближнего зарубежья также входят «Раздан» в Ереване (54 тысячи), «Нижний Новгород» (45 тысяч), «Мордовия Арена» в Саранске (44 тысячи), «Металлист» в Харькове (40 тысяч) и «Калининград» (35 тысяч), сообщает портал ТурСтат .

Матч отборочного турнира Евро-2020 между футбольными сборными России и Шотландии в «Лужниках» пройдёт 10 октября. Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.