«Локомотив» продлил серию без поражений

Московский «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в чемпионате России по футболу. Матч закончился со счётом 0:0, это 10-й поединок «железнодорожников» без поражений во всех турнирах.

В начале второго тайма вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме грубо нарушил правила и был удалён с поля, на замену ему вышел 17-летний Даниил Худяков. Оказавшись почти на 40 минут в большинстве, игроки «Химок» не смогли воспользоваться преимуществом и вскрыть оборону соперника.

«Локомотив» набрал 17 очков и занял вторую позицию в чемпионате России. «Химки» с семью очками на 14 месте.

Следующий матч столичный клуб проведёт 30 сентября в Лиге Европы против итальянского «Лацио». В этом турнире команда Марко Николича провела один матч — сыграла вничью с «Марселем» — и занимает третью строчку в группе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оставил должность тренера ФК «Ростов». Решение было принято совместно с руководством клуба.