«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 16 матчей

Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от римского «Лацио» на своём поле в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 0:3. Железнодорожники не смогли одержать победу в 16 встречах еврокубков подряд.

В матче «Локомотив» — «Лацио» все мячи были забиты во втором тайме. Дубль оформил Чиро Иммобиле (56-я и 63-я минуты), дважды реализовавший пенальти. А в концовке окончательный счёт установил Педро Родригес (87-я минута).

«Локомотив» остался с двумя очками после пяти туров и потерял шанс на попадание в плей-офф Лиги Европы. На данный момент подопечные Маркуса Гисдоля отстают от идущего третьим «Галатасарая» на два балла и сохраняют возможность квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций.

Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках осенью 2019 года. В сентябре подопечные Юрия Сёмина взяли верх над «Байером» на чужом поле.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Ральф Рангник, которого московский «Локомотив» представляет как директора по спорту и развитию клуба, достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» о работе на должности исполняющего обязанности главного тренера. Наставник согласился возглавить команду до конца сезона-2021/22.