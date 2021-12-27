«Кто она такая?»: Журова жёстко ответила девушке футболиста Чистякова

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова девушки защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая попросила промолчать парламентария после её слов об отдыхе футболистов на Мальдивах. Журова отметила, что девушка Чистякова просто пытается набрать себе популярность на хайпе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российским футболистам не стоит ездить на заграничные курорты во время зимней паузы в чемпионате.

Я по профессии тренер. Для меня спортсмен должен больше тренироваться и меньше отдыхать. Всем девушкам футболистов хочется, чтобы он приносил им денежки, дарил подарки и вместе с ними отдыхал. Она хайпует. Пусть набирает популярность и дальше. Кто его девушка такая? А я олимпийская чемпионка, — заявила Журова.

Также сообщалось, что бывший футболист сборной России Вадим Евсеев, возглавляющий «Шинник», отреагировал на слова Журовой, заявившей, что российским футболистам не стоит ездить на заграничные курорты во время зимней паузы в чемпионате. Он на странице в Instagram написал, что поехал на Мальдивы в качестве теннисиста.