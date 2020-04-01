https://static.news.ru/photo/9cdc60b2-7413-11ea-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)/vk.com

Финансирование самарского футбольного клуба «Крылья Советов» из регионального бюджета не приносит результатов. Уже более четырёх лет размер его долгов превышает стоимость всего клубного имущества. Об этом заявили в Счётной палате (СП) Самарской области.

Как подсчитали специалисты, проведя финансовый аудит, общие доходы клуба на 80% состоят из бюджетных средств. При этом в областной СП пояснили, что это идёт вразрез с тенденцией на снижение финансирования спортивных клубов. Всё это происходит несмотря на то, что Минспорт старается привлекать в «Крылья» спонсоров и инвесторов, однако расходы на содержание клуба постоянно растут.

Стоимость чистых активов остаётся отрицательной,

несмотря на увеличение активов баланса. По закону это может привести к принудительной ликвидации, — приводит слова специалистов СП 63.ru.

Сейчас «Крылья Советов» находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Хуже самарской команды на чемпионате дела обстоят только у грозненского «Ахмата».

Как писал NEWS.ru, словенский полузащитник «Крылья Советов» Денис Попович признался, что хочет найти жену в России.