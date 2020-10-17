Криштиану Роналду обратился к российским поклонникам на русском языке

Футболист сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время прямого эфира в социальной сети общался с поклонниками и увидел, что некоторые из них оставляют комментарии на русском языке.
Игрок, который долгое время встречался с российской топ-моделью Ириной Шейк, порадовал подписчиков из РФ.
На здоровье! Как дела? Хорошо! – заявил португалец в прямом эфире в Instagram.
14 октября стало известно, что Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, сейчас у футболиста роман с моделью Джорджиной Родригес. Однако в публичном пространстве не утихают слухи о гомосексуальности Роналду. В качестве аргументов те, кто подозревает в этом футболиста, говорят о том, что он слишком следит за собственной внешностью.
Не обошёл эту тему стороной и знаменитый сводник Пётр Листерман.