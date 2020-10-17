Криштиану Роналду обратился к российским поклонникам на русском языке

https://static.news.ru/photo/dd83866a-1051-11eb-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время прямого эфира в социальной сети общался с поклонниками и увидел, что некоторые из них оставляют комментарии на русском языке.

Игрок, который долгое время встречался с российской топ-моделью Ириной Шейк, порадовал подписчиков из РФ.

На здоровье! Как дела? Хорошо! – заявил португалец в прямом эфире в Instagram.

14 октября стало известно, что Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, сейчас у футболиста роман с моделью Джорджиной Родригес. Однако в публичном пространстве не утихают слухи о гомосексуальности Роналду. В качестве аргументов те, кто подозревает в этом футболиста, говорят о том, что он слишком следит за собственной внешностью.

Не обошёл эту тему стороной и знаменитый сводник Пётр Листерман.