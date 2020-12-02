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Футбол

«Краснодар» победил «Ренн» и остался в еврокубках до весны

23:48, 02 декабря 2020
Фото: Agenturfoto/imago-images.de/Global Look Press

Футболисты «Краснодара» обыграли французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Победу южанам принёс Маркус Берг, на 71-й минуте убежавший один на один с вратарём соперника и отправивший мяч в угол ворот.

За тур до окончания группового этапа «Краснодар» гарантировал себе третье место в группе Е. Оно, соответственно, позволило команде выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Соперник южан по 1/16 финала этого турнира станет известен позже.

Победа «Краснодара» стала ещё одним достижением в этот вечер. Клуб прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских команд на групповом этапе еврокубков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская футбольная команда «Локомотив» проиграла австрийскому клубу «Зальцбург» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, она потеряла шанс на выход в плей-офф чемпионата. Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу немецкой команды. Перед заключительным туром московский клуб набрал три очка и занял последнее место в турнирной таблице группы А.

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