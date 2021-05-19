Кокорину нашли ещё один клуб в Италии

Российский форвард Александр Кокорин может перейти из «Фиорентины» в другой итальянский клуб — «Кальяри». Об этом сообщает портал Calcio Mercato.
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Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» прошедшей зимой. За пять месяцев он провёл три неполных матча в итальянской Серии А (79 минут на поле в общей сложности) и не отметился результативными действиями. Последние 12 встреч он пропустил из-за травмы и процесса восстановления.
5 марта итальянские болельщики высмеяли игру «никому не нужного» Кокорина.