Кокорину нашли ещё один клуб в Италии

https://static.news.ru/photo/f9c5bcba-b8aa-11eb-b221-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский форвард Александр Кокорин может перейти из «Фиорентины» в другой итальянский клуб — «Кальяри». Об этом сообщает портал Calcio Mercato.

По информации издания, 30-летний футболист станет частью сделки по покупке «Фиорентиной» вратаря Кальяри Алессио Краньо. За голкипера «фиалки» готовы отдать не только россиянина, но и полузащитника Лоренцо Венути.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» прошедшей зимой. За пять месяцев он провёл три неполных матча в итальянской Серии А (79 минут на поле в общей сложности) и не отметился результативными действиями. Последние 12 встреч он пропустил из-за травмы и процесса восстановления.

5 марта итальянские болельщики высмеяли игру «никому не нужного» Кокорина.