Капитан «Милана» пропустит остаток сезона из-за травмы

https://static.news.ru/photo/39f9053a-cc20-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Алессио Романьоли Фото: Spada/Lapresse/Global Look Press

Защитник и капитан итальянского футбольного клуба «Милан» Алессио Романьоли может пропустить оставшиеся матчи в текущем сезоне из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер команды Стефано Пиоли. По его словам, сейчас у Романьоли, которого в матче против «Сассуоло» 21 июля на 32-й минуте игры заменили из-за повреждения, наблюдается серьёзная проблема с мышцами, передаёт Football Italia.

У Романьоли возникла проблема с мышцами, которая, скорее всего, не позволит ему сыграть в оставшихся матчах, — рассказал тренер.

Пиоли выразил сожаление по этому поводу, так как команда, по его словам, хорошо играла, а её капитан «качественно проводил каждую минуту в сезоне». На сегодняшний день «Милану», занимающему пятое место в чемпионате Италии, осталось провести три матча: с «Аталантой», «Сампдорией» и «Кальяри».

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду побил очередной рекорд в Серии А. 35-летний форвард быстрее всех забил 50 голов в чемпионате Италии. Чтобы добиться этого результата, ему понадобилась 61 игра. Португалец превзошёл украинского нападающего Андрея Шевченко, чей рекорд продержался почти 20 лет.