Йоррит Хендрикс официально перешёл в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/15ca89d8-582d-11eb-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: O.Behrendt via imago-images.de/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе голландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

Как сообщается, футболист успешно прошёл медосмотр и подписал с клубом долгосрочный контракт.

Известно, что Хендрикс является воспитанником ПСВ. В целом он сыграл за команду из Эйндховена 239 матчей. В нынешнем сезоне футболист отыграл 16 матчей, однако не смог отличиться результативными действиями.

В 2016 году игрок дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч, в котором результативными действиями не отметился.

Как писал NEWS.ru, футбольный клуб «Спартак» (Москва) проявляет интерес к ранее уже выступавшему за российскую команду полузащитнику амстердамского «Аякса» Квинси Промесу, уверяет нидерландский журналист Майк Вервей.

Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».