Йоррит Хендрикс официально перешёл в «Спартак»

Известно, что Хендрикс является воспитанником ПСВ. В целом он сыграл за команду из Эйндховена 239 матчей. В нынешнем сезоне футболист отыграл 16 матчей, однако не смог отличиться результативными действиями.
В 2016 году игрок дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч, в котором результативными действиями не отметился.
Как писал NEWS.ru, футбольный клуб «Спартак» (Москва) проявляет интерес к ранее уже выступавшему за российскую команду полузащитнику амстердамского «Аякса» Квинси Промесу, уверяет нидерландский журналист Майк Вервей.
Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».