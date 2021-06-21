Итоги дня Евро-2020: Украина может ликовать из-за вылета России

Группы B и C определили дальнейших участников чемпионата Европы — 2020 по футболу. Может, для кого-то станет удивлением, но сборной России среди счастливчиков нет.

Нидерланды — Северная Македония (3:0)

Последние матчи всегда начинаются в одно время. И это понятно — команды не должны подстраиваться под результат соперников. Но в матче между нидерландцами и македонцами было всё очевидно с самого начала, фаворита даже лишний раз называть не надо. Ещё перед началом турнира главный тренер «оранжевых» выразил уверенность, что легко обойдёт всех соперников по группе. Ожидания оправдались. Македонцы не смогли навязать борьбу, а три мяча в их ворота — это меньшее, что могли сделать безусловные лидеры. Поэтому никто и не удивился выходу сборной Нидерландов из группы C с первого места.

Украина — Австрия (0:1)

Вот и от параллельного матча никто не ожидал борьбы не на жизнь, а на смерть. Обе команды устраивала ничья, но с первых минут австрийцы показали, что просто так очки не отдадут. Более того, даже забрали их у парней Андрея Шевченко. К сожалению, после того, что мы увидели против Нидерландов, ожиданий от игры украинцев было больше. Но пока коллектив не выглядит уж очень стабильным.

Зато неплохо выглядели австрийцы: в начале встречи Австрия устроила какое-то шоу из угловых ударов у ворот Бущана — за 20 минут их было пять. Последний из них стал голевым: Алаба навесил, а Баумгартнер уже переправил в сетку ворот.

Более того, они могли забить и больше. Австрийцы просто издевались над соперником, легко перемещая мяч по полю. Украинцы то и дело не знали, как грамотно выйти из обороны, что создать в противовес. Отсюда и один-единственный удар в створ за первую половину игры.

Какие бы Шевченко не производил замены (например, Цыганков сменил Малиновского в перерыве), это не отразилось на игре. Наоборот, Австрия успокоилась и переместилась поближе к своим воротам, защищаясь.

В концовке встречи украинцы так и не смогли как-то удивить. Победа над Украиной гарантировала Австрии второе место в группе. А вот третье место команды Шевченко ещё ни о чём не говорит.

Финляндия — Бельгия (0:2)

Бельгийцы гарантировали себе выход в 1/8 финала с первого места после победы над Данией (2:1). Так что Роберто Мартинес особо и не переживал. Да и что ему лишний раз напрягаться, когда команда объективно является лучшей (в группе точно). А вот финнам кровь из носу нужно было что-то делать, чтобы не остаться за бортом Евро. Однако противостоять «Красным дьяволам» было слишком сложно. Только в первой половине игры те нанесли семь ударов по воротам, из которых три — в створ. Исход встречи решился во втором тайме, в котором бельгийцы продолжали давление.

На 65-й минуте счёт открыл Ромелу Лукаку, но арбитр отменил гол из-за офсайда у нападающего. И всё же финнам не удалось довести матч до «нулей». На 74-й минуте после удара Вермалена мяч от штанги попал в руку Градецки и заскочил в ворота. Позже Лукаку увеличил счёт на табло.

Россия — Дания (1:4)

Россия приехала в Копенгаген с одной целью — не проиграть датчанам. Только это спасло бы коллектив Станислава Черчесова от вылета с турнира. Но, как сказал защитник Игорь Дивеев после матча, «сложилось как сложилось». Сложно поспорить, конечно. Давайте посмотрим на вещи реально: каждый раз, когда мы слышим, что российскому коллективу в последнем матче на любом турнире нужно просто не проиграть, можно не включать телевизор. Потому что проиграют.

Россияне могли дважды забить ещё в первом тайме. Но соперник, как это часто бывает, нас опередил. Сначала один раз, потом другой. И вот, когда Дзюба благодаря пенальти отыграл один мяч, датчане в течение нескольких минут забили сразу два гола. Что это было? Ответ, как всегда, риторический.

Ясно одно — этой команде нужны серьёзные перемены. Но, кажется, не стоит ожидать изменений в ближайшее время. Да и смены Станислава Черчесова, как бы вам не хотелось, тоже. Кредит доверия к нему какой-то неисчерпаемый.

Вот так бывает: проигрываешь две игры, а затем разносишь последнего соперника и выходишь в 1/8 финала сразу со второго места. А вот Станислав Черчесов с командой продолжит следить за турниром уже дома, за телевизором.