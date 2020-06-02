Итальянский специалист покинул «Химки»

https://static.news.ru/photo/55f481ee-a4f0-11ea-857b-fa163e074e61_660.jpg Серджо Джовани Фото: fckhimki.com

Итальянский специалист по физической подготовке Серджо Джовани покинул подмосковный футбольный клуб «Химки».

У итальянца закончился срок контракта с клубом, сообщает пресс-служба «Химок».

Накануне «Химки» покинули несколько игроков, сроки контрактов которых истекли.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.