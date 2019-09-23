https://static.news.ru/photo/14e5faf6-ddeb-11e9-88ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент после матча четвёртого тура Серии А, во время которого фанаты «Аталанты» скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Фиорентины» Далберта.

С расизмом борются образованием, осуждая его, говоря об этом. Нельзя иметь расизм в обществе и в футболе. В Италии ситуация не улучшилась, и это серьёзно, — приводит слова Инфантино итальянская общественная телерадиокомпания RAI.

Глава организации добавил, что нужно выявить виновных и наказать их.

Нам нужно определить виновных и выгнать их со стадионов. Требуется, как и в Англии, определённость наказания. Мы не должны бояться осуждать расистов, мы должны бороться с ними до конца, — добавил Инфантино.

Ранее Инфантино высказался на тему запрета посещения футбольных стадионов женщинам в Иране, писал News.ru.