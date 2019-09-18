https://static.news.ru/photo/412a122e-dacf-11e9-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pilar Olivares /Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал официальное заявление на тему запрета посещения футбольных стадионов женщинам в Иране.

В недавнем прошлом я связывался с ними несколько раз, как и администрация ФИФА. Сейчас делегация членов ФИФА находится в Иране, и я жду хороших новостей от них. Наша позиция ясна и тверда: женщины должны быть допущены на футбольные стадионы в Иране, — сказал Инфантино.

Инфантино выразил надежду, что Иранская федерация и иранские власти откликнутся на неоднократные призывы ФИФА разрешить эту неприемлемую ситуацию.

Мы понимаем, что есть определённые шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным способом, но сейчас настал момент, чтобы изменить положение вещей, и ФИФА ожидает позитивных событий, начинающихся на следующем домашнем матче в Иране в октябре, — добавил президент ФИФА.

В марте 30-летняя иранская болельщица Сахар Ходаяри хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. Спустя полгода она пришла на слушание дела в суде, где ей предъявили обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. В начале сентября Ходаяри совершила самоподжог, после чего скончалась в больнице, писал News.ru.