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Ибрагимович рассказал о своём отношении к расизму

18:38, 27 января 2021 12
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Фото: Livemedia/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к расизму.

В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы и все равны! Мы все — футболисты. Некоторые лучше, чем другие, — написал Ибрагимович в Twitter.

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Беневенто». Соответствующую информацию представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Как ожидается, Гайч будет передан в аренду на шесть месяцев с возможностью продления срока на один год. Это будет возможно, если футболист во время арендного соглашения примет участие в 50% матчей «Беневенто».

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