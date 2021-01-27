https://static.news.ru/photo/b682ef16-60b9-11eb-b41f-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Livemedia/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к расизму.

В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы и все равны! Мы все — футболисты. Некоторые лучше, чем другие, — написал Ибрагимович в Twitter.

In ZLATANâs world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others. https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan IbrahimoviÄ (@Ibra_official) January 27, 2021

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Беневенто». Соответствующую информацию представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Как ожидается, Гайч будет передан в аренду на шесть месяцев с возможностью продления срока на один год. Это будет возможно, если футболист во время арендного соглашения примет участие в 50% матчей «Беневенто».