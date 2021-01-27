Ибрагимович рассказал о своём отношении к расизму

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Беневенто». Соответствующую информацию представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Как ожидается, Гайч будет передан в аренду на шесть месяцев с возможностью продления срока на один год. Это будет возможно, если футболист во время арендного соглашения примет участие в 50% матчей «Беневенто».