Худяков: события в «Тамбове» могут закончиться очень печально

Футбольный клуб «Тамбов» находится в совершенно непонятной ситуации. Игроки и тренерский штаб практически не получают зарплату, и долг уже достиг 138 миллионов рублей. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью NEWS.ru рассказал, как на сегодняшний день обстоят дела в команде и в каком состоянии спортсмены подходят к возобновлению чемпионата.

В конце июня прошлого года в Октябрьский районный суд Тамбова поступило 33 иска от действующих и бывших футболистов, тренерского штаба и руководства. Тогда начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов сообщил, что власти региона в полном объёме выполнили бюджетные обязательства перед клубом. Однако они касались долгов лишь на 31 мая. Следом руководство клуба обещало погасить все долги до 23 августа, но они только росли. А совсем недавно генеральный директор клуба Ольга Коновалова и вовсе заявила, что в конце января он снимется с участия в Российской премьер-лиге на 99%.

— В каком настроении и состоянии находятся ребята, учитывая все новости вокруг клуба?

— У нас ситуация одна. Мы ждём окончательного решения, что будет дальше с клубом. Сейчас ведётся реестр, по которому идут переговоры. Если он окажется принят, то будет одна история, если нет — события могут закончиться очень и очень печально. Поэтому мы надеемся, что всё будет нормально. В ближайшие три-четыре дня будут уже более или менее понятные новости по будущему «Тамбова». Мы делаем всё для того, чтобы сохранить клуб, доиграть чемпионат. Мы хотим довести дело до самого конца, но у нас тоже ограниченные возможности. От этого мы и отталкиваемся.

Павел Худяков fc-tambov.ru

— Совсем недавно генеральный директор клуба Ольга Коновалова говорила, что команда готова сняться с чемпионата в конце января на 99%, если не будут погашены долги по зарплате перед футболистами. Как решается этот вопрос? Может ли этот 1% превратиться в те 99%?

— 99% — это эмоции, поверьте. На самом деле исход может быть любой. Я готов повторять вновь и вновь: мы будем делать всё для того, чтобы клуб продолжал жить. Пока конкретики нет, мы ведём большую работу, чтобы команда полноценно завершила турнир.

«На данный момент зарплатный долг составляет 138 миллионов рублей»

— Как вообще игроки переживают происходящее?

— Команда провела первый сбор в Крымске. В течение двух-трёх дней мы должны предоставить им информацию о дате и месте следующего сбора. Сейчас мы также решаем этот вопрос.

— Какой на данный момент долг тамбовчан перед спортсменами и сотрудниками?

— На данный момент зарплатный долг составляет 138 миллионов рублей.

— Финансирования как не было, так и нет?

— Пока нет решения. Мы ждём, но надеемся, что выход всё-таки найдём. Ранее были определённые обязательства и гарантии, но коронавирус пришёл, когда его совсем не ждали, начались большие проблемы в финансовой области.

Футбольный клуб

— Но надежда есть.

— Есть, но и вероятность снятия с чемпионата тоже присутствует. Такое может быть. Мы рассматривали различные варианты, вплоть до изменения названия клуба. Думали, может, команда переедет в другой регион, рассматривали Саранск. Но пока мы даже об этом не думаем, мы думаем, как сохранить клуб, а не размышляем о будущем.

«Я рассматриваю предложение „Кубани“»

— Появилась информация, что вы подали документы в ФНС с просьбой убрать вас из числа учредителей клуба. Действительно ли это так?

— Нет, пока это неправда. Но я, естественно, буду смотреть на будущее клуба. Есть предложение из «Кубани», серьёзные намерения, но пока нет конкретного будущего «Тамбова», я продолжаю оставаться спортивным директором клуба. А в будущем всё может случиться. Я честно говорю, что рассматриваю предложение «Кубани».

— У клуба совсем недавно появился новый президент Валерий Оганесян, который так же быстро подал в отставку. Что сподвигло?

— Я скажу так: до сих пор по нему ведутся переговоры. Его будущее в клубе ещё остаётся реальным. Мы обсуждаем с ним проект, он рассматривает вариант, чтобы войти в клуб и начать вкладывать деньги, чтобы выпрямить ситуацию. Переговоры ведутся. Но мы находимся в режиме ожидания.

Футбольный клуб

«Все игроки здоровы»

— Трансферное окно открыто. Есть ли надежда кого-то приобрести?

— Для нас оно закрыто, пока мы не выплатим долги. Конечно, у нас есть наработки. Ушли Александр Каплиенко, Алексей Рыбин, Евгений Шляков, Сергей Архипов, Андрей Часовских. Но замена им есть, главное — открыть трансферное окно.

— За последнее время никто не сталкивался с коронавирусом?

— Нет, все игроки здоровы. Мы постоянно делаем тесты: приехали на сборы — сделали, перед каждой игрой проводим тестирование. Пока всё хорошо, и это самое главное.

— Вы переболели ещё в ноябре. Как вирус отразился на общем состоянии?

— Я-то перенёс нормально. Два дня только была температура, был дома, не госпитализировали. Сейчас состояние нормальное, не чувствую каких-то последствий.