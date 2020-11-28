Хет-трик алжирца помог «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»

https://static.news.ru/photo/42039c2c-31b0-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Potts via www.imago-images.de/Global Look Press

На своём поле в матче 10-го тура Английской премьер-лиги алжирский полузащитник Рияд Марез помог «Манчестер Сити» обыграть «Бернли», который считается аутсайдером.

Встреча завершилась со счётом 5:0. Хет-трик у победителей оформил Марез, а ещё по голу забили Ферран Торрес и Бенжамен Менди.

Победа принесла «Манчестер Сити» 15 очков и восьмое место в турнирной таблице. «Бернли» имеет в активе пять очков и занимает 17-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 декабря на своём поле встретится с «Фулхэмом», а «Бернли» в тот же день дома сыграет с «Эвертоном».

Ранее отец заразившегося коронавирусом крайнего полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева рассказал о самочувствии сына, писал NEWS.ru.