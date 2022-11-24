Гол и рекорд Роналду помогли Португалии победить Гану на ЧМ-2022

Фото: Darko Bandic/ТАСС

Чемпионат мира по футболу в Катаре: Португалия — Гана — 3:2

Сборная Португалии обыграла команду Ганы в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2. Счет на 65-й минуте открыл Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. На 73-й минуте африканская команда отыгралась после гола Андре Айю, головой замкнувшего навес с фланга. Затем голы Жоао Феликса (78-я минута) и Рафаэля Леао (80-я) сделали преимущество Португалии комфортным, а окончательный счет установил Осман Букари — 3:2.

На последних секундах матча ганцы могли отыграться, но Джордан Айю поскользнулся в момент, когда перед ним были пустые ворота. За секунду до этого он отобрал мяч у португальского голкипера Диогу Кошты.

В этом матче Криштиану Роналду установил два рекорда: он стал первым футболистом, отличившимся на пяти чемпионатах мира хотя бы один раз, и первым, кто забивал голы на 10 крупных международных турнирах — от Евро-2004 до ЧМ-2022.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.

О главной сенсации турнира на данный момент — поражении Аргентины от Саудовской Аравии — подробно писал NEWS.ru. Перед матчем у миллионов футбольных болельщиков и журналистов вопрос был всего один: сколько именно забьют аргентинцы, но вышло иначе.