Геркус заявил, что иск «Локомотива» против него является PR-акцией

https://static.news.ru/photo/1328ab2e-b7b5-11ea-9c4e-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: ilgerkus/instagram.com

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что иск московской команды против него является PR-акцией.

Сторона Локомотива/Кикнадзе выбрала тактику максимального затягивания процесса, что, скорее, говорит о PR-характере всего мероприятия, чем о реальных претензиях. Ну и очередное подтверждение полного непрофессионализма стороны истца, — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что заседание перенесено на 24 июля из-за новых документов, который «Локомотив» предоставил уже непосредственно в суде.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.

Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.