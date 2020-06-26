Геркус заявил, что иск «Локомотива» против него является PR-акцией

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что иск московской команды против него является PR-акцией.
Сторона Локомотива/Кикнадзе выбрала тактику максимального затягивания процесса, что, скорее, говорит о PR-характере всего мероприятия, чем о реальных претензиях. Ну и очередное подтверждение полного непрофессионализма стороны истца, — написал Геркус в своём Telegram-канале.
Он отметил, что заседание перенесено на 24 июля из-за новых документов, который «Локомотив» предоставил уже непосредственно в суде.
Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.
Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.
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