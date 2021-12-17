Газзаев выразил недовольство назначением Ваноли в «Спартак»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил недовольство тем фактом, что российские клубы делают ставку на иностранных специалистов, а не на отечественных наставник. Он сказал «Чемпионату», что должность главного тренера «Спартака» мог занять россиянин, а не итальянец Паоло Ваноли.

У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые играли в том числе в «Спартаке», а у нас все приглашают иностранцев, ֫— сказал Газзаев.

По его словам, в России достаточно «молодых, талантливых и амбициозных» наставников, которые могли бы работать в «Спартаке». Однако к ним нет доверия.

Газзаев известен по работе с владикавказской «Аланией», московскими ЦСКА и «Динамо», а также «Динамо» из Киева. В качестве главного тренера он четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок России, дважды побеждал в Суперкубке страны, а в 2005 году привёл армейскую команды к победе к Кубке УЕФА.

17 декабря Ваноли был официально назначен на должность главного тренера «Спартака». Впоследствии московский клуб выложил видеоролик, посвящённый приходу в клуб итальянского специалиста. В нём наставник поочерёдно произносит несколько слов на родном языке. Запись снабжена подписью Andiamo.