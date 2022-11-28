Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022

Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look press

Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи во втором туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме африканская сборная получила преимущество в два мяча после голов Мохаммеда Салису и Мохаммеда Кудуса. Они отличились на 24-й и 34-й минутах соответственно.

Во втором тайме корейцы отыгрались благодаря дублю Чхо Кю Суна, нападающий забил два мяча за три минуты (58 и 61). Но победу все же вырвали футболисты Ганы. Решающий гол на счету оформившего дубль Мохаммеда Кудуса из «Аякса» (68).

Таким образом, сборная Ганы набрала три очка и заняла второе место в группе Н. У Южной Кореи (1) — четвертая позиция. Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск. У португальцев сейчас три очка, у Уругвая — одно.

28 ноября мексиканский боксер, чемпион мира в пяти весовых категориях Сауль Канело Альварес раскритиковал Лионеля Месси за то, что тот наступил на футболку сборной Мексики. Это случилось в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ в Катаре, в котором сам Месси принес своей команде победу со счетом 2:0.