Футболисты ПСЖ застряли в лифте в Лейпциге

https://static.news.ru/photo/7d433488-1e9a-11eb-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Футболисты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» оказались в довольно неловкой ситуации перед матчем Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Так, защитник парижан Левен Курзава сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии. В целом футболисты находились взаперти более часа, их освободили спасатели.

Pendant ce temps yâa la moitiÃ© de lâÃ©quipe du PSG bloquÃ©e dans un ascenseur pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Примечательно, что хавбек ПСЖ Марко Верратти боится лифтов. Ему не посчастливилось оказаться среди застрявших игроков.

Ранее NEWS.ru писал, что один из футболистов ПСЖ заразился коронавирусом. Имя игрока не называется.

Отмечается, что инфекция у него была выявлена по результатам очередного общекомандного тестирования 23 октября.