Футболист «Динамо» оплатил горячие обеды для врачей Новосибирска

https://static.news.ru/photo/4fc64898-8e07-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Рыков Фото: fcdynamo.ru

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо — Москва» Владимир Рыков купил сотрудникам городской клинической больницы № 11 в Новосибирске питание. Футболист оплатил доставку еды на ближайшие 10 дней. Об этом сообщили в службе эвакуации «АСТ-54».

На плечи наших медицинских работников выпала самая тяжёлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в это сложное время, — сказал Рыков.

32-летний защитник «Динамо» родился в Новосибирске и является воспитанником клуба «Чкаловец». За столичный клуб Рыков выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне, который прервали из-за пандемии коронавируса, он отыграл за столичную команду 14 матчей.

Как писал NEWS.ru, ранее футболистам с истекающими контрактами предрекли безработицу.