Французского футболиста c COVID-19 ввели в искусственную кому

23-летний полузащитник французского клуба «Монпелье» Жуниор Самбия помещён в искусственную кому из-за проблем с дыхательной системой. Спортсмен ранее заразился коронавирусной инфекцией.
Агент игрока Фредерик Герра
Агент отметил, что в настоящее время состояние футболиста стабильное.
По последним данным, во Франции было выявлено более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч человек скончались от COVID-19.
Как сообщал NEWS.ru, 17 апреля скончался от коронавирусной инфекции Норман Хантер, в 60-х годах XX века игравший за сборную Англии по футболу.
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