Французского футболиста c COVID-19 ввели в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/927a39f4-86fc-11ea-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Жуниор Самбия Фото: Gwendoline Le Goff via imago-images.de/Global Look Press

23-летний полузащитник французского клуба «Монпелье» Жуниор Самбия помещён в искусственную кому из-за проблем с дыхательной системой. Спортсмен ранее заразился коронавирусной инфекцией.

Агент игрока Фредерик Герра рассказал изданию Le Parisien, что Самбию госпитализировали 21 апреля, после того как футболист обратился в больницу с жалобами на диарею. Первоначальный анализ не выявил у него коронавируса. Молодой человек затем сменил несколько больниц, агент полагает, что именно в один из переездов в другое учреждение Самбия подхватил коронавирус.

Агент отметил, что в настоящее время состояние футболиста стабильное.

По последним данным, во Франции было выявлено более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч человек скончались от COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, 17 апреля скончался от коронавирусной инфекции Норман Хантер, в 60-х годах XX века игравший за сборную Англии по футболу.