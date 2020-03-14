https://static.news.ru/photo/36e286fa-5c09-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Болельщики футбольного клуба «Зенит» проскандировали «Мы все умрём, мы все умрём...» на домашнем матче против «Урала» в 22-м туре Российской футбольной премьер-лиги. С 16 марта в Санкт-Петербурге заработает запрет на массовые мероприятия.

Поклонники «Зенита» по-своему отреагировали на коронавирус, — отметила корреспондент Би-би-си Сара Рейнфорд, записавшая видео с фанатской трибуны.

Zenit fans respond to the coronavirus in their own special way chanting Weâre all going to dieâ in the stadium.



At least theyâd die happy. They won 7-1.



Crowd limited to 5000, but games played across Russia today. https://t.co/w2leKpWR2e — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 14, 2020

По данным РПЛ, игру в Санкт-Петербурге посетили около 34 тысяч болельщиков. Другой матч 22-го тура — между «Сочи» и «Краснодаром» — пройдёт без зрителей.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ рекомендовало регионам ограничить проведение массовых мероприятий, пока сохраняется опасность распространения COVID-19. Общее число подтверждённых диагнозов в России достигло 59. В Москве отменены с 12 марта массовые мероприятия, а школы переведены на свободное посещение.