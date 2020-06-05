Фанаты «Спартака» поддержали футболистов на базе клуба

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Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» поддержали футболистов, приехав на базу команды в Тарасовке.

Фанаты утроили перфоманс для команды, находясь за забором базы. Они устроили пиротехническое шоу перед футболистами, которые наблюдали за происходящим, находясь на территории базы.

Фанаты отметили, что такой акцией они хотели напомнить, что несмотря на все запреты и карантинные ограничения, они находятся рядом с командой.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.