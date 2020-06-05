Фанаты «Спартака» поддержали футболистов на базе клуба

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» поддержали футболистов, приехав на базу команды в Тарасовке.
Фанаты утроили перфоманс для команды, находясь за забором базы. Они устроили пиротехническое шоу перед футболистами, которые наблюдали за происходящим, находясь на территории базы.
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Фанаты отметили, что такой акцией они хотели напомнить, что несмотря на все запреты и карантинные ограничения, они находятся рядом с командой.
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