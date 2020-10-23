Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Фортуну»

https://static.news.ru/photo/12f6717c-1543-11eb-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Антон Митрюшкин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь Антон Митрюшкин может продолжить свою футбольную карьеру в Германии.

Так, воспитанник «Спартака» уже договорился о подписании контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона. Вратарь станет членом команды на правах свободного агента, пишет Sport24.

С 2013 по 2015 год Митрюшкин был связан контрактными обязательствами с «красно-белыми». В 2016 году футболист перешёл в «Сьон».

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев получил травму мениска в ходе тренировки, футболист выбыл на три недели.

Также в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1) травмировался форвард Эсекьель Понсе.