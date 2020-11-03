Экс-лидер ЦСКА помог «Кайрату» впервые за 16 лет стать чемпионом Казахстана

https://static.news.ru/photo/ecfb0608-1dd6-11eb-9386-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Кайрат»

В Казахстане определился чемпион страны по футболу. Им досрочно стал «Кайрат» из Алма-Аты.

В матче 17-го тура первенства «жёлто-чёрные» на своём поле обыграли шымкентский «Ордабасы» и, набрав 44 очка, стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице. При этом первый мяч в ворота «Ордабасы» отправил бразилец Вагнер Лав, обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Примечательно, что Вагнер мог вернуться в стан армейцев в минувшее межсезонье, однако в итоге перебрался в «Кайрат», где и завоевал очередной для себя трофей.

Для «Кайрата» это чемпионство стало третьим в истории и первым за 16 лет — в последний раз игроки команды из Алма-Аты поднимали над головой чемпионский кубок в 2004 году. Позже они не раз подбирались к первому месту, но не могли взобраться на вершину — даже когда за команду выступали такие именитые игроки, как Андрей Аршавин или Анатолий Тимощук.

Что не получилось у них, смог сделать Вагнер Лав. Его коллекция трофеев насчитывает, помимо Кубка УЕФА, три титула чемпиона России, шесть раз он выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок. Отличался он и на родине, в 2015 году став чемпионом Бразилии с «Коринтиансом». А за год до этого неплохо проявил себя в Китае, где завоевал национальный Кубок в составе «Шаньдун Лунэн». И вот теперь он стал ещё и чемпионом Казахстана.

Vagner Love com mais um gol e campeÃ£o!



Anotou na vitÃ³ria por 3 a 1 do Kairat sobre o Ordabasy.



Time conquista a Liga do CazaquistÃ£o com 5 rodadas de antecipaÃ§Ã£o! pic.twitter.com/b5eXwTantX — FÃ¡bio Aleixo (@fabiopaleixo) November 3, 2020

Стоит отметить и роль главного тренера «Кайрата», 32-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского. Поначалу болельщики и эксперты были настроены крайне негативно в его отношении, особенно в прошлом сезоне, когда команда выступала неровно — и тем не менее сумела завоевать серебро национального первенства.

Шпилевский успел подпортить себе репутацию в родной Белоруссии, где в 2018 году он возглавлял брестское «Динамо». Сверхамбициозная команда, которую подпитывали деньги шейхов из ОАЭ и поддержка легендарного Диего Марадоны, ставила перед собой самые высокие задачи. Брестчане в итоге стали чемпионами Белоруссии, но уже в 2019 году, когда их тренировал чех Марцел Личка. Шпилевский же после ряда неудач был уволен.

Пожалуй, самое обидное фиаско он потерпел как раз на глазах Марадоны, когда именитый аргентинец прилетел в Брест и был представлен в качестве председателя правления «Динамо». Диего тогда стал свидетелем поражения своей новой команды от одного из прямых конкурентов — солигорского «Шахтёра» — со счётом 1:3. После того поражения Шпилевский отстранил от игрового процесса динамовского лидера, экс-игрока сборной Украины Артёма Милевского. Эта ситуация не прибавила ему популярности у болельщиков, да и руководство клуба было этим недовольно. Вскоре тренера убрали.

Тем не менее молодой специалист принял новый вызов в Казахстане. И в этот раз, получив возможность работать с меньшим давлением, с поставленной задачей справился.

Ранее NEWS.ru писал, что Диего Марадона был госпитализирован. Но, по словам его личного врача Леопольдо Луке, легенда футбола сам захотел лечь в больницу, чтобы восстановиться и набраться сил.