Экс-лидер ЦСКА помог «Кайрату» впервые за 16 лет стать чемпионом Казахстана

В матче 17-го тура первенства «жёлто-чёрные» на своём поле обыграли шымкентский «Ордабасы» и, набрав 44 очка, стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице. При этом первый мяч в ворота «Ордабасы» отправил бразилец Вагнер Лав, обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Примечательно, что Вагнер мог вернуться в стан армейцев в минувшее межсезонье, однако в итоге перебрался в «Кайрат», где и завоевал очередной для себя трофей.

Для «Кайрата» это чемпионство стало третьим в истории и первым за 16 лет — в последний раз игроки команды из Алма-Аты поднимали над головой чемпионский кубок в 2004 году. Позже они не раз подбирались к первому месту, но не могли взобраться на вершину — даже когда за команду выступали такие именитые игроки, как Андрей Аршавин или Анатолий Тимощук.

Что не получилось у них, смог сделать Вагнер Лав. Его коллекция трофеев насчитывает, помимо Кубка УЕФА, три титула чемпиона России, шесть раз он выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок. Отличался он и на родине, в 2015 году став чемпионом Бразилии с «Коринтиансом». А за год до этого неплохо проявил себя в Китае, где завоевал национальный Кубок в составе «Шаньдун Лунэн». И вот теперь он стал ещё и чемпионом Казахстана.