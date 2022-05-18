Экс-форвард ЦСКА: начали с флага и дошли до целых команд, УЕФА — политика Валерий Масалитин раскритиковал мировой футбол за отношение к России

Валерий Масалитин / Фото pfc-cska.com

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом NEWS.ru оценил решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных турниров. Он считает, что футболом правит политика и ничего хорошего из этого не выйдет, но у России есть шанс сделать шаг вперёд за тот срок, что команды не будут соревноваться в Европе.

Это очередной беспредел, который ни к чему хорошему не приведёт. Начали с флага, с гимна, а потом дошли и до целых команд. Это политика, однозначно. И началось это давно и не с футбола: одних берут на Олимпиаду, других нет, одних наказывают — а других ловят на допинге, но прощают. Это вообще не спорт. И по футболу нашему это ударит неслабо. Игрокам трудно будет расти без сильных легионеров, а болельщикам — менее интересно без еврокубков, — сказал Масалитин.

Он добавил, что единственный шанс преодолеть этот сложный период и сохранить уровень — вкладывать в детский футбол.

Нам нужно возвращаться к молодёжи, у нас есть шанс построить хороший средний класс из наших игроков, чтобы мастерство соответствовало амбициям. Если легионеры не едут — надо детишек развивать, инфраструктуру строить, нашим детским тренерам достойно платить. Поднимать престиж детского футбола. А на взрослом уровне — устраивать товарищеские турниры с теми, кто будет готов с нами играть, — с Китаем, Индией. Это могут быть закрытые турниры, которые не нарушают правил ФИФА и УЕФА, — считает Масалитин.

Он скептически относится к возможности защитить права футболистов и команд в международных спортивных судах, но если хоть какой-то шанс что-то изменить есть, его стоит использовать.

О решении УЕФА стало известно в начале мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции.