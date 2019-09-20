Московские «армейцы» и «Краснодар» пропустили по пять мячей соответственно от болгарского «Лудогорца» и швейцарского «Базеля» в стартовых поединках группового раунда Лиги Европы. News.ru разбирается в причинах провала ведущих российских клубов в матчах с не самыми именитыми соперниками.

В Лиге чемпионов — «не благодаря, а вопреки», в Лиге Европы — «как получится»

В последние годы весьма популярной среди российских болельщиков и специалистов стала фраза: Лига Европы — наш турнир. Под этим высказыванием подразумевалось, что уровень Лиги чемпионов для наших клубов слишком высок и практически недосягаем, а вот в турнире рангом пониже мы должны чувствовать себя как рыба в воде.

Однако нынешняя еврокубковая неделя поставила всё с ног на голову. Началась она с успешных матчей петербургского «Зенита» (ничья с французским «Лионом» 1:1) и московского «Локомотива» (победа 2:1 в Леверкузене с «Байером») в Лиге чемпионов, а завершилось двукратным позором в Швейцарии (0:5) и Болгарии (1:5) в том самом «нашем» турнире.

Зенит - Лион Frederic Chambert, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Так как же это понимать? Каково же истинное лицо российского футбола?

Как ни печально, его портрет гораздо ближе к тем уродливым карикатурам, которые мы увидели поздним вечером в четверг в поединках с «Базелем» и «Лудогорцем», нежели к образцам высокого искусства, показанным в первую очередь командой Юрия Сёмина на футбольной выставке в Германии.

Начнём с того, что при весьма скромных футбольных (подчеркнем: не финансовых, а именно чисто футбольных) возможностях у российских клубов наличествуют имперские амбиции. Лига чемпионов их по-хорошему возбуждает, всё остальное — заставляет скривить кислую мину. Отсюда и соответствующий настрой: на матчи главного еврокубкового турнира футболисты настраиваются как на последний бой, на игры в Лиге Европы — по принципу «как получится».

Победа «Локомотива» — она, скорее, из разряда «не благодаря, а вопреки». Плюс высочайшее тренерское мастерство мэтра Юрия Сёмина, сумевшего подобрать и единственно верную тактику на матч с «Байером», и правильные слова. Ведь «железнодорожников» руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поставило в сложнейшую ситуацию — жесточайшим календарём и нежеланием идти ни на какие уступки в плане переноса матчей. Так что выигрыш «Локо» в Леверкузене — это своеобразный ответ тренера и его подопечных обстоятельствам.

В какой-то степени жертвами непонятно по каким принципам составленного графика игр чемпионата страны стали и «Краснодар» с ЦСКА. В ближайшее воскресенье, 22 сентября, им играть в столице между собой в очередном туре РПЛ, и накануне очного поединка оба клуба решили «поиграть в прятки» в Европе, проведя ротацию состава, а возможно, и решив, как говорится, попридержать коней (или быков — в зависимости от конкретного поединка). И доигрались. И «допридерживались».

Каждый из разгромленных несчастлив по-своему

Кстати, вот ещё один парадокс, характерный исключительно для российских футболистов. В межсезонье или в тот период, когда приходится играть раз в неделю, они наперебой твердят, что, мол, гораздо лучше играть, чем тренироваться, а потому график, когда игры идут через каждые три-четыре дня, им нравится куда больше недельного цикла. Но стоит в календарь чемпионата РПЛ вплестись еврокубковым матчам, сразу же отовсюду слышатся стоны: «Какой тяжёлый, плотный график! Не хватает времени на восстановление, нет сил на полный матч...».

В провалах «армейцев» и «быков», как мы уже выяснили, есть много общего, но каждая из крупно пострадавших команд была несчастлива по-своему. ЦСКА стал жертвой жуткой эпидемии травм, обрушившейся на команду в последние месяц-полтора. Дошло до того, что на серьёзный еврокубковый поединок главному тренеру «красно-синих» Виктору Гончаренко пришлось выставлять в стартовом составе 17-летнего (!) Вадима Карпова. И не где-нибудь, а в центре обороны — важнейшем звене любой команды.

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/News.ru

Но при этом нельзя не отметить и авантюризм тренерского штаба ЦСКА, который при жесточайшем дефиците кадров оставил на скамейке запасных основного форварда Фёдора Чалова и ключевого центрального полузащитника Ильзата Ахметова — и при этом выбрал сверхатакующую тактическую схему, которую можно было охарактеризовать примерно так: с шашками наголо против танков. Уже в первом тайме, который «армейцы» умудрились выиграть благодаря быстрому голу Игоря Дивеева, «Лудогорец» должен был ответить двумя-тремя забитыми мячами. Но в итоге отложил «экзекуцию» на вторую половину встречи, положив в ворота несчастного Игоря Акинфеева пять мячей за 45 минут.

У «Краснодара» тоже есть травмированные, но не в таком количестве. Так что состав команды в Базеле можно назвать оптимальным, причём у наставника «быков» Мурада Мусаева даже имелись возможности для безболезненной ротации состава. Однако тренерский штаб не угадал ни с отдельными кандидатурами на эту игру (кошмарный матч провёл, к примеру, 19-летний талант Магомед-Шапи Сулейманов, от которого ждали очередных голевых шедевров, а дождались жутких потерь мяча в середине поля и беспомощности в атаке), ни с общим настроем команды.

Когда в начале второго тайма, уступая два мяча, «Краснодар» не реализовал голевой момент с двумя приставками «супер» — голкипер швейцарцев выиграли подряд две дуэли у Сулейманова и Ивана Игнатьева, — команда попросту развалилась. И сразу же получила ещё два гола. Для клуба, претендующего на чемпионство в России и регулярное участие в Лиге чемпионов, подобные провалы с психологическим подтекстом просто недопустимы.

Выйти из «пламени» преобразившимися

В то же время необходимо отдать должное и соперникам. Мы почему-то по привычке продолжаем относить российские клубы — как и нашу сборную — к числу топ-команд, затуманивая собственное сознание завышенными ожиданиями. Но ведь уже давно и не раз доказано: российский футбол в лучшем случае занимает скромную позицию в рядах европейских середняков. Мы ничуть не лучше в футбольном плане той же Швейцарии, Турции, Швеции, Словакии, Болгарии, сборные и клубы которых с равной вероятностью можем победить, а можем и проиграть им. Причём для победы потребуется полная выкладка моральных и физических сил.

Базель - Краснодар BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs/Global Look Press

Ни у «Краснодара» против «Базеля», ни у ЦСКА против «Лудогорца» подобного и в помине не было. Так почему один из ведущих клубов Швейцарии, в своё время побеждавший в группе Лиги чемпионов и московский «Спартак», и совсем недавно ЦСКА, должен складывать лапки перед недостаточно мотивированным «Краснодаром»? И почему чемпион Болгарии восьми последних лет, состав которого укомплектован добротными бразильцами и классным (как мы теперь убедились) румынским бомбардиром Клаудиу Кешеру, не должен громить побежавший кто в лес, кто по дрова ЦСКА?

Когда полтора десятка лет назад (13 октября будем «праздновать» юбилей) сборная России получила в гостях от Португалии семь мячей в отборочном матче чемпионата мира 2006 года, российская пресса и болельщики дружно окрестили тот матч «Ночным позором». Получается, на этой неделе мы пережили «Двойной ночной позор» российских клубов в Лиге Европы. Остаётся надеяться, что эти разгромные поражения станут своеобразным чистилищем, из которого «армейцы» и «быки» выйдут преобразившимися, как Васисуалий Лоханкин — из пламени его сгоревшего дома.

Впрочем, у «Краснодара» и ЦСКА пока ещё ничего, слава Богу, не сгорело — впереди по пять матчей в группах Лиги Европы. Значит, нужно рвать и метать, вымаливая прощение у своих болельщиков. Иначе даже этот турнир перестанет быть «нашим».