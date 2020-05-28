Де Брюйне подтвердил уход из «Ман Сити», если клуб не оспорит решение УЕФА

Бельгийский футболист Кевин де Брюйне готов подписать новый контракт с футбольным клубом «Манчестер Сити», если команда оспорит своё отстранение от еврокубков, наложенное ранее Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Клуб сказал, что они оспорят решение, и они на 100% уверены в своей правоте. Как только будет решение, так я все подпишу. Два года без еврокубков — это долго. Если будет хотя бы один год, посмотрим, — приводит слова Де Брюйне Goal.com.
УЕФА объявил об отстранении английского клуба от всех еврокубков сроком на два года в феврале, а также оштрафовал на €30 миллионов за нарушение финансового fair play. Руководство коллектива обжаловало данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Суд запланирован на 8-10 июня.
Де Брюйне перешёл к «горожанам» 30 июня 2015 года, заключив с командой шестилетний контракт.
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