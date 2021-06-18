«Датчане выйдут умирать»: Губерниев оценил последнюю игру России в группе B

https://static.news.ru/photo/117493f0-d029-11eb-a797-96000091f725_660.jpg Фото: herrelandsholdet/instagram.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная Дании выйдет на заключительный матч группы B против национальной команды России «умирать». Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Это будет очень тяжёлая игра с учётом того, что нам надо выигрывать. Датчане ещё вчера не скрывали, что для них эта будет игра десятилетия, учитывая все проблемы со здоровьем с ключевым игроком Кристианом Эриксеном и нелепое поражением от финнов (0:1). Они выйдут умирать. Это совершенно точно, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, если сборная России хочет идти дальше, то необходимо продемонстрировать свои лучшие качества.

Не ошибаться, быть художниками в полузащите, не допускать ошибок в защите и приготовить сюрприз в нападении. Это уже задача тренерского штаба, — заключил он.

Ранее сборная Бельгии обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. А россияне оказались сильнее финнов (1:0).