ЦСКА нанёс поражение «Ростову» и сохранил лидерство в РПЛ

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ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в 14-м туре чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт армейцами на 20-й минуте — Константин Кучаев пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от игрока «Ростова» покатился в левый угол ворот. На 60-й минуте «Ростов» мог отыграться, но Роман Ерёменко не смог реализовать пенальти. Финальный счёт игры на 74-й минуте установил Фёдор Чалов.

ЦСКА набрал 31 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 23 очками находится на 6-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник Денис Глушаков забил дебютный мяч за подмосковные «Химки». Он помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 14-го тура РПЛ против казанского «Рубина» со счётом 2:0.