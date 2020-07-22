Пять игроков покидают казанский «Рубин»

https://static.news.ru/photo/d67018e6-ccb5-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Николай Поярков Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Футбольный клуб «Рубин» из Казани по завершении сезона-2019/20 покинут пять человек. Из команды уходят защитники Владимир Гранат, Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.

Гранат покидает клуб из-за завершения контракта с казанцами. Причина завершения карьеры остальных четверых игроков в «Рубине» заключается в истечении сроков арендных соглашений. Каждый из футболистов вернётся в клуб, которому принадлежат права на спортсмена. Плиев и Поярков, сыгравшие за казанскую команду 13 и 7 матчей соответственно, переедут играть обратно в «Ростов». Марков после 22 матчей и пяти голов вернётся в «Динамо». Поучаствовавший в девяти играх Сантос отправится в «Брагу».

ФК «Рубин» благодарит игроков за время, проведённое в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере, — сообщает пресс-служба казанцев.

Как ранее писал NEWS.ru, группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды. Речь идёт об Артёме Тимофееве, Георгии Мелкадзе, Максиме Глушенкове, Резиуане Мирзове, Александре Ташаеве и Александре Ломовицком.