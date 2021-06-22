Черданцев оценил игру сборной России с Данией по пятибалльной шкале

Спортивный комментатор и журналист Георгий Черданцев в беседе с NEWS.ru оценил игру сборной России в матче с Данией на Евро-2020 по пятибалльной шкале. По его мнению, первый тайм заслуживает «четвёрки с плюсом», а второй — «единицы с минусом».
Мы [набрали в группе B] три очка. В принципе, мы выступили так, как я ожидал. Мы проиграли заведомо сильной Бельгии, с которой было без шансов, откровенно говоря. Мы надеялись на победу над крепкой сборной Финляндии, которая проиграла Бельгии с меньшим счётом, чем мы. И мы полагали, что игра в Дании будет очень-очень тяжёлой, — отметил эксперт.
По словам Черданцева, «турнир закончился — жизнь продолжается».
Мы живём этими эмоциями, кто в этой индустрии существует много лет. У нас каждый турнир, за редким исключением 2018-го года, дарил какие-то надежды, ожидания и разочарования. Начиная с чемпионата мира 2002 года в Японии, когда был погром на Манежной площади, заканчивая чемпионатами [Европы] 2012 и 2016 годов, когда мы в 2012-м в Польше здорово начали с победы над Чехией [4-1], а потом провалились. А в 2016 году все три матча сыграли очень слабо, — отметил журналист.
Комментатор подчеркнул, что в сборной «меняются тренеры, игроки, а воз и ныне там, значит, проблема не в конкретной команде и в тренере, а в системе».
Это системный сбой, а не ошибка конкретного человека. [Роман] Зобнин, например, виноват? Зобнин не виноват. Он сыграл так, как его учили. Значит, так научили, — резюмировал собеседник.