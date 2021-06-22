Черданцев оценил игру сборной России с Данией по пятибалльной шкале

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Российский футбольный союз получит от УЕФА 10,75 миллиона евро за участие сборной на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отмечается, что каждая сборная гарантированно получит по 9,25 млн евро за участие. В добавок к этому, за каждую победу на групповом этапе команды получают по 1,5 млн евро, за ничью...