Боярский: у «Зенита» в Лиге чемпионов ничего не получится

Чего не хватило «Зениту» в матче против «Брюгге»? Не хватило того, чего хватило бельгийцам. Мы были явно слабее. Нужно было по-другому выстраивать игру, подобрали неверную тактику. Дальнейшие перспективы команды в Лиге чемпионов? Ничего у команды не получится, — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.