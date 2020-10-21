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Боярский: у «Зенита» в Лиге чемпионов ничего не получится

11:10, 21 октября 2020 18
Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: boyarskiy_official/instagram.com

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге» (1:2).

Чего не хватило «Зениту» в матче против «Брюгге»? Не хватило того, чего хватило бельгийцам. Мы были явно слабее. Нужно было по-другому выстраивать игру, подобрали неверную тактику. Дальнейшие перспективы команды в Лиге чемпионов? Ничего у команды не получится, — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

28 октября «Зенит» на выезде сыграет с «Боруссией» (Дортмунд) в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал итог матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

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