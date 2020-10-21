Боярский: у «Зенита» в Лиге чемпионов ничего не получится

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге» (1:2).
Чего не хватило «Зениту» в матче против «Брюгге»? Не хватило того, чего хватило бельгийцам. Мы были явно слабее. Нужно было по-другому выстраивать игру, подобрали неверную тактику. Дальнейшие перспективы команды в Лиге чемпионов? Ничего у команды не получится, — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
28 октября «Зенит» на выезде сыграет с «Боруссией» (Дортмунд) в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.
Ранее NEWS.ru писал, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал итог матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».