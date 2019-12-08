https://static.news.ru/photo/cd33ffde-19ac-11ea-8bea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Габулов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Красноярский бизнесмен, учредитель владикавказской «Алании» Владимир Гуриев стал президентом футбольной команды после обнаружения нарушений финансово-хозяйственной деятельности клуба.

В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента, — цитирует Гуриева газета «Слово».

Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе, отметив, что заработная плата за октябрь произведена полностью, а в начале следующей недели будет погашена и ноябрьская задолженность.

Ранее действующий президент «Алании» Владимир Габулов сообщил на своём официальном сайте, что не планирует подавать в отставку. Он отметил, что уже два месяца у него потерян контакт с учредителями клуба Владимиром и Даниилом Гуриевыми. Габулов подчеркнул, что хочет встретиться с ними, но не получает ответа.

Ранее Габулов заявил, что «Алания» достигла договорённости о сотрудничестве с испанским «Атлетико», писал NEWS.ru.