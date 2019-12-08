Владимир Габулов Владимир Габулов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Красноярский бизнесмен, учредитель владикавказской «Алании» Владимир Гуриев стал президентом футбольной команды после обнаружения нарушений финансово-хозяйственной деятельности клуба.

В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента, — цитирует Гуриева газета «Слово».

Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе, отметив, что заработная плата за октябрь произведена полностью, а в начале следующей недели будет погашена и ноябрьская задолженность.

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Крупный красноярский бизнесмен и меценат Владимир Гуриев возглавил ФК «Алания» в качестве президента. Такое решение он принял после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба. «В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, - сказал Владимир Гуриев газете "Слово". - С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем». Владимир Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе, распространенную в некоторых СМИ и социальных сетях. Выплаты зарплат за октябрь произведены в полном объеме. В начале будущей недели будет погашена и ноябрьская задолженность. «Задолженность возникла преимущественно по премиальным, поскольку прежнее руководство клуба небрежно оформляло документацию. Сейчас в спешном порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы в ближайшие дни закрыть все вопросы по задолженности перед футболистами. А главное чтобы впредь не возникали подобные проблемы», - уточнил Владимир Гуриев. Президент ФК «Алания Владикавказ» заявил о готовности клуба нацеливать команду на поэтапное возвращение в премьер-лигу, и для достижения этой задачи будут приложены все необходимые усилия. «Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков. А искусственно раздуваемая в прессе и соцсетях конфликтная ситуация откровенно вредит этому. Несложно догадаться, от кого она исходит. Но если все мы и нынешнее руководство клуба, и особенно прежнее - и вправду заинтересованы в возрождении осетинского футбола, как постоянно заявляется на различных площадках, то нужно понимать, что такие негативные высказывания неконструктивны и непозволительны», - заключил Владимир Гуриев.

Публикация от Газета "Слово" (@gazetaslovo)

Ранее действующий президент «Алании» Владимир Габулов сообщил на своём официальном сайте, что не планирует подавать в отставку. Он отметил, что уже два месяца у него потерян контакт с учредителями клуба Владимиром и Даниилом Гуриевыми. Габулов подчеркнул, что хочет встретиться с ними, но не получает ответа.

Ранее Габулов заявил, что «Алания» достигла договорённости о сотрудничестве с испанским «Атлетико», писал NEWS.ru.

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